Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile fotoğraf çektirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşmesi ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki ikili temasları kapsamında konakladığı otelde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.