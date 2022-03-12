Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü

12.03.2022 16:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşmesi ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile fotoğraf çektirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşmesi ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki ikili temasları kapsamında konakladığı otelde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü

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Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü - Son Dakika


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