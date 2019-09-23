Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır atık projemizi bütün Türkiye 'de yaygınlaştırıyoruz. Geri kazanım oranını yüzde 35'e taşıyacağız" dedi. - NEW YORK

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF heyetinin muhalefet ile görüşmesine tepki: Uygun bulmuyoruz

Abdullah Gül'ün "ortak aday" olacağı iddiasına İYİ Parti'den yanıt: Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini