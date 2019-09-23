Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz.
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz. Geri kazanım oranını yüzde 35'e taşıyacağız" dedi. - NEW YORK
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