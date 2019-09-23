Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz.

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz. Geri kazanım oranını yüzde 35'e taşıyacağız" dedi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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