Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sigara yasağı) Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sigara yasağı) Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sigara yasağı) Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak."
Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti Erdoğan, ABD ziyareti öncesi konuştu: Destekleri ortada, görmezden gelemeyiz Erdoğan'dan FOX TV muhabirine sert sözler: Kanalı yalan medya olmaktan çıkarın Erdoğan'dan tiryakilere kötü haber! Sigara yasağı genişliyor