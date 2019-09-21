Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sigara yasağı) Elektronik sigara hikayesi var. biliyorsunuz. Sanki...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sigara yasağı) Elektronik sigara hikayesi var. biliyorsunuz. Sanki...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sigara yasağı) Elektronik sigara hikayesi var. biliyorsunuz. Sanki elektronik sigaranın zararı yok. Hepsi hikaye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sigara yasağı) Elektronik sigara hikayesi var. biliyorsunuz. Sanki elektronik sigaranın zararı yok. Hepsi hikaye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Orada da İçişleri Bakanlığı, Gümrük Muhafaza vesaire ile yurda girişini yasaklamak ve vergi koymak suretiyle işi çözeceğiz. Bir de nargile var. Onla da mücadelemizi sürdüreceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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