Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan'a hemen anında 700... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sığınmacılar) Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan'a hemen anında 700... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan'a hemen anında 700...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan'a hemen anında 700 milyon avro söz verdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan'a hemen anında 700 milyon avro söz verdiler. Bırakın 700 milyon avroyu, Şansölye bize 25 milyon avrodan bahsetti ama ondan da maalesef henüz bir ses çıkmadı."

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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