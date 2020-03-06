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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan'a hemen anında 700...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan'a hemen anında 700 milyon avro söz verdiler.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan'a hemen anında 700 milyon avro söz verdiler. Bırakın 700 milyon avroyu, Şansölye bize 25 milyon avrodan bahsetti ama ondan da maalesef henüz bir ses çıkmadı."
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