Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan'a hemen anında 700 milyon avro söz verdiler. Bırakın 700 milyon avroyu, Şansölye bize 25 milyon avrodan bahsetti ama ondan da maalesef henüz bir ses çıkmadı."