Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var.... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sığınmacılar) Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var.... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var....

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim daha farklı neticeler alarak döneriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim daha farklı neticeler alarak döneriz."

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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