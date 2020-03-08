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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var....
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim daha farklı neticeler alarak döneriz."
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim daha farklı neticeler alarak döneriz."
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