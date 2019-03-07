Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere Siirt'e geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemek için çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren alana geldi. Havaalanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara seslenmesi bekleniyor. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu Usta Sanatçı Bülent Ersoy, Zatürre Oldu!

Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:59:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]