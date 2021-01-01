Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir...
01.01.2021 00:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir... - Son Dakika
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