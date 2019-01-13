Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı Silahsız İnsansız Hava Araçlarımız, Gemilerimiz, Toplarımız,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı silahsız insansız hava araçlarımız, gemilerimiz, toplarımız, füzelerimiz, zırhlı araçlarımız, haberleşme sistemlerimiz, yazılımlarımız olmasaydı, inanın bana bugün bize nefes dahi aldırmazlardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Silahlı silahsız insansız hava araçlarımız, gemilerimiz, toplarımız, füzelerimiz, zırhlı araçlarımız, haberleşme sistemlerimiz, yazılımlarımız olmasaydı, inanın bana bugün bize nefes dahi aldırmazlardı."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:43 Kaynak: AA
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