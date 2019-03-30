Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı Terörü Bitirmekte Ne Kadar Kararlıysak Ekonomik Terörü Bitirmekte...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:50 Kaynak: AA
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