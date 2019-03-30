Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı Terörü Bitirmekte Ne Kadar Kararlıysak Ekonomik Terörü Bitirmekte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız."

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Başörtülülere Hakaret Eden Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: Benim 3 Eşim de Başörtülüydü

Muharrem İnce'den Erdoğan İtirafı: Haklı Çıktı

Havalimanında Başörtülülere Hakaret Eden Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı

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