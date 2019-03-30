Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı Terörü Bitirmekte Ne Kadar Kararlıysak Ekonomik Terörü Bitirmekte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı Terörü Bitirmekte Ne Kadar Kararlıysak Ekonomik Terörü Bitirmekte...

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:50 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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