Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır- Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.