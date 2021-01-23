Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz"

23.01.2021 17:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Silvan ve Ergani'deki baraj açılış törenine canlı bağlantıyla katılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır- Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Silvan Barajı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz" - Son Dakika
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