Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Ankara'da Yine Yolsuzluklar İçerisinde Olan Bir Aday Koymuşlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday koymuşlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday koymuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyurun, vergi, senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal çık, adayının bu karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et"

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