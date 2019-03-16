Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Ankara'da Yine Yolsuzluklar İçerisinde Olan Bir Aday Koymuşlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Ankara'da Yine Yolsuzluklar İçerisinde Olan Bir Aday Koymuşlar.

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday koymuşlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday koymuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyurun, vergi, senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal çık, adayının bu karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:59 Kaynak: AA

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