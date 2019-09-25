Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz."
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