Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Ben Sancaktepe'de Tüm Kürt Kardeşlerime de Sesleniyorum: Gelin Bu...
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi ben Sancaktepe'de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi ben Sancaktepe'de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:32 Kaynak: AA
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