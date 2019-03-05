Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Ben Sancaktepe'de Tüm Kürt Kardeşlerime de Sesleniyorum: Gelin Bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Ben Sancaktepe'de Tüm Kürt Kardeşlerime de Sesleniyorum: Gelin Bu...

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi ben Sancaktepe'de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi ben Sancaktepe'de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel
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