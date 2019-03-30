Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Benim Kürt Kardeşlerim Kendilerini Aldatan Bu Sirk Cambazlarına Oy mu...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi benim Kürt kardeşlerim kendilerini aldatan bu sirk cambazlarına oy mu verecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi benim Kürt kardeşlerim kendilerini aldatan bu sirk cambazlarına oy mu verecek? Ben biliyorum ki vermeyecek."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:38 Kaynak: AA
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