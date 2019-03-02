Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Bir Trabzonlu Arkadaşımız Oradan (İstanbul) Aday Olmuş, Trabzon'u...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan (İstanbul) aday olmuş, Trabzon'u istismar etmek istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan (İstanbul) aday olmuş, Trabzon'u istismar etmek istiyor. Sen Trabzon'u istismar edemezsin. Benim Trabzonlu hemşehrilerim sana prim vermez."

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