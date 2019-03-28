Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Birileri Diyor Ki 'Seçimler Bitsin de Göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Birileri Diyor Ki 'Seçimler Bitsin de Göreceğiz.

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi birileri diyor ki 'Seçimler bitsin de göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi birileri diyor ki 'Seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir.' Be ahmak, neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış beyni. Neyin intikamını alıyorsun? 15 Temmuz'un intikamını alıyormuş. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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