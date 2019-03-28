Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Birileri Diyor Ki 'Seçimler Bitsin de Göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi birileri diyor ki 'Seçimler bitsin de göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi birileri diyor ki 'Seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir.' Be ahmak, neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış beyni. Neyin intikamını alıyorsun? 15 Temmuz'un intikamını alıyormuş. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz."

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