Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor."

Erdoğan: "Geçmişe ders almak niyetiyle değil de hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de hiçbir şey kazandırmaz. Böyle bir tavır sadece enerjimizin ve zamanımızın boşa harcanmasına yol açar. Sizlerden ve tüm arkadaşlarımdan ricam artık bu tartışmaları bir kenara bırakıp 7. Olağan Kongre sürecimizle partimizi daha da güçlendirmeye 2023'e hazırlanmaya odaklanmamızdır. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor. Yaklaşık 6 yıldır ülkemize yönelen gizli açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu. Buna karşılık üstesinden geldiğimiz her sorun, göğüsleyip boşa çıkardığımız her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir."

Erdoğan: "Bugün Türkiye'ye herhangi bir alanda zarar vermeye çalışmanın maliyeti düne göre katbekat fazladır. Eski Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hala aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetçilere, darbecilere, terör örgütlerine, iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik."