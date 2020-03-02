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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu ara görüşüyoruz, 'size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar.
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu ara görüşüyoruz, 'size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu ara görüşüyoruz, 'size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz ya. Ben bu akşam sayın başbakana da söyledim. Biz artık bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur" - ANKARA
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