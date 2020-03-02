Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu ara görüşüyoruz, 'size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi bu ara görüşüyoruz, 'size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu ara görüşüyoruz, 'size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar.

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu ara görüşüyoruz, 'size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu ara görüşüyoruz, 'size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz ya. Ben bu akşam sayın başbakana da söyledim. Biz artık bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
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