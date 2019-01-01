Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi de Tutmuş Bizim Meşruiyetimizi, Cumhurbaşkanlığımızı Sorguluyor.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi, cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi, cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda, senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:13 Kaynak: AA
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