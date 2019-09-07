Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya...
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte konuştu. Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:52 Kaynak: AA
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