Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İstanbul çöp dağları ile adeta bir rezillik" - Son Dakika

ATO Congresium'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs nedeniyle hayatını Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'a rahmet dilerken, Ankara'ya gelirken kaza geçiren ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e şifa diledi. Erdoğan, belediye başkanlarına hitaben yaptığını konuşmada, "Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, memnuniyetsizliğin bedelini ülke çapında öderiz. Çalışmalarınızı yürütürken ufkunuzu sadece şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz" uyarısında bulundu.

19 yıl boyunca defalarca sınandıklarını, tehdit edildiklerini ve ihanete uğradıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik" ifadelerini kullandı.

Manşetlerle çarpışa çarpışa, Türkiye'ye, AK Parti'ye kurulan tuzakları boza boza bugünlere ulaştıklarını kaydeden Erdoğan, "19 yıllık bu uzun yolculukta sabırla yürüyenler olduğu gibi elbette nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bu yolculukta böbürlenenler, kibre yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Bunların hiç birisine eyvallah etmedik. Yolda kalanlara, bizimle yolunu ayıranlara aldırmadan, kutlu mücadelemize devam ettik. Niçin siyaset yaptığımızı, bu dünyadaki varlık sebebimizin ne olduğunu hafımızdan bir an olsun çıkartmadık. Bugüne kadar maskeli, gizli ajandalı, kapalı kapılar ardından bir siyaset yolu izlemedik, bundan sonra da bu tür yanlış yollara tenezzül etmeyeceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın, biz vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlarını gözetecek, bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz. Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi kayırmayacağız, adaletten zerre kadar sapmayacağız. Sadece oy aldığımız muhitlere değil, bize oy versin vermesin, yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi prensip edineceğiz. Şov yapmak, medyada gündem olmak yerine eserlerimize, projelerimize, milletimizin gönlünü kazanmanın peşinde koşacağız, Şehirlerimiz, ilçelerimiz için gayret gösterirken, hizmetin yanına tevazuu, tebessümü, muhabbeti, şeffaflığı, nezaketi de eklemeyi unutmayacağız. AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz şartlar ne olursa olsun taahhütlerinin arkasında duran, ahdine, kavline sadık, sözünün eri olan bir kadroyuz. Bugüne kadar hep hizmetlerimizle konuştuk, eserlerimizle, yatırımlarımızla konuştuk. İnsanımızın huzuruna uçuk vaatlerle değil, üzerinde çalışılmış, emek verilmiş, uygulanabilir programlarla çıktık. Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, bakın şimdi ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağları ile İstanbul'u teslim aldık, şimdi İstanbul çöp dağları ile adeta bir rezillik. İş bilenin, kılıç kuşananın. Daha 1,5 yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle şuanda gündem oluyor. Birçok şehirlerimizde insanımıza sunulan hizmetlerin kalitesinde ve sayısında düşüşler var. Çöp, çukur, çamur bazı şehirlerimizde insanlarımızın kabusu oldu. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Belediye çalışanlarımız kılık kıyafetine göre, dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz. Seçimlerde 'kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' diyenler, göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti. Bu sözleri veren Bay Kemal o garip insanları işinden, aşandan, ekmeğinden etmedi mi? Biz, ne yarım asırlık mahalli idareler geçmişimizde ne de 18 yıllık iktidarımız döneminde böyle sahnelerin yaşanmasına asla müsaade etmedik. Seçim döneminde söylediklerimizi sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan olmadık" diye konuştu.

AK Parti'nin yerel seçimlerde 11 başlıkta özetlenen manifestosunu yeniden hatırlatan ve Rize'de Ayder Yaylası'nı gezdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu manifestonun gereğini Ayder Yaylası'nda hayata geçireceğiz, Uzungöl'de hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Yerelde başarılı olmayan devlet idaresinde varlık gösteremez" açıklamasında bulundu.

1994'ten itibaren başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bir çok şehrinde hizmet ve samimiyet sınavını alınlarının akıyla verdikleri için 1,5 yaşında bir partiyken milletin kendilerine Türkiye'nin yönetimini emanet ettiğini söyleyen Erdoğan, "Mahalli idarelerdeki başarı çıtamızı ne kadar yukarıda tutarsak ekonomiden tarıma, ticaretten eğitim, sağlık, turizme kadar her alanda milletimiz teveccühüne o derece mazhar oluruz. Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, memnuniyetsizliğin bedelini ülke çapında öderiz. Çalışmalarınızı yürütürken ufkunuzu sadece şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz. Attığımız her doğru ve yanlış adımın diğer 80 vilayetimizde menfi ve müspet yansımaları olduğunu bilmelisiniz. AK Partili belediye başkanı olarak sizler şehrinizle beraber 83 milyonun her bir ferdinin mesuliyetine omuzlarınızda hissetmelisiniz. Her birinizin bu bilinç ve hassasiyetle çalışmalarınızı devam ettireceğinize inanıyorum. Biz de bu süreçte size destek verecek, sizin görevinizi hakkı ile yapmanız için gereken her türlü katkıyı sunacağız. Genel Merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında getirmeyi planlıyoruz. Böylece mahalli idarelerimizin pek çok kronik sorununu hal yoluna koymayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

18 yıllık iktidarları döneminde gençleri hep el üstünde tuttuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaseti gençleştiren, gençleri Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi yapan AK Parti'dir. Bizde biliyorsunuz gençlerle ilgili yaş 30'dur. 30'a gelen genç bir üst sınıfa terfi eder. Şuanda bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir. Aynı şekilde kadınlarda da 5 milyon üyemiz var. Kadınlar da ana kademenin en önemli unsurlarıdır. İkisini yanyana koyduğumuz zaman 6 milyon, 5 milyon da diğerleri 11 milyon. Diğer partilerin böyle bir üye kaydı söz konusu değil. Şimdi bir hedefimiz var, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Bunu yapacağız. Seçimlere çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz" dedi.