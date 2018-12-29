Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İstanbul Yeni Bir Yol Ayrımında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İstanbul Yeni Bir Yol Ayrımında.

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:53 Kaynak: AA

Huzur, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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