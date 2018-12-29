Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İstanbul Yeni Bir Yol Ayrımında.
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Şimdi İstanbul
yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek"
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:53 Kaynak: AA
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