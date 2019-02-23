Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İzmir'in Körfez'ine Bakın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İzmir'in Körfez'ine Bakın.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İzmir'in Körfez'ine bakın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İzmir'in Körfez'ine bakın. Körfez, maalesef kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi'nin hali de bu. İşte onun için diyoruz ki belediyecilik AK Parti'nin işidir ki biz İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:06 Kaynak: AA

Haliç, Recep Tayyip Erdoğan, Körfez, İzmir, Güncel
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