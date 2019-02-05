Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Kandil'deki Terör Örgütüyle İş Tutanlarla Kim İş Tutuyor?
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Kandil'deki terör örgütüyle iş tutanlarla kim iş tutuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Şimdi Kandil
'deki terör örgütüyle iş tutanlarla kim iş tutuyor? CHP
iş tutuyor, İYİ Parti
iş tutuyor, Saadet iş tutuyor. Şu hale bak. Bunlar kıyamet alameti biliyor musunuz? Nereden nereye geldik."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:56 Kaynak: AA
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