Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da...

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mükün olduğunca dürüst davrandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mükün olduğunca dürüst davrandı"

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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