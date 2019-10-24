Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da...
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mükün olduğunca dürüst davrandı"
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mükün olduğunca dürüst davrandı"
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