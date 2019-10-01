Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar, güvenli hale getirdiğimiz yerlere geri dönen Suriyeli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar, güvenli hale getirdiğimiz yerlere geri dönen Suriyeli...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar, güvenli hale getirdiğimiz yerlere geri dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 360 bini buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar, güvenli hale getirdiğimiz yerlere geri dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 360 bini buldu. Suriye'deki mevcudiyetimizin tek sebebi, sınırlarımıza yönelik terör tehditlerinin, aynı zamanda ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşlerini de engelleyen bir bariyer haline dönüşmüş olmasıdır"

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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