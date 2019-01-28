Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye Kadar Yaklaşık 4 Milyonu Suriyeli Olmak Üzere Bütün Mültecilere BM...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere bütün mültecilere BM hesaplarına göre 35 milyar dolar kaynak aktardık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Şimdiye kadar yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere bütün mültecilere BM
hesaplarına göre 35 milyar dolar kaynak aktardık"
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:51 Kaynak: AA
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