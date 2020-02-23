CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNAN KILIÇ'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNAN KILIÇ'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNAN KILIÇ'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, cenaze törenine katıldıFatih Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNAN KILIÇ'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, cenaze törenine katıldı

Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Görüntü Dökümü:

Cumhurbaşkanı'nın gelişi

Cenazeye gelenlerden detaylar

Genel detaylar


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sinan Kılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
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