Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Büyükelçisini Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Büyükelçisini Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Jonathan Tow Shen Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Han'ın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:32 Kaynak: İHA

Han, Singapur, Politika
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