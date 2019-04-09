Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Büyükelçisini Kabul Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Jonathan Tow Shen Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Han'ın mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
(Derya Yetim - Mustafa Apaydın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:46 Kaynak: İHA
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