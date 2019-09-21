Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum...

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/ PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Akademisyenlerden çalışmalarını Türkiye'de sürdürmek için müthiş bir talep var
Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti Son Dakika: Erdoğan, ABD ziyareti öncesi konuştu: Destekleri ortada, görmezden gelemeyiz Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi hastaneden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 13:44:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]