Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak...

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu. 147 vatandaşımız da yaralandı"

"Askeri malzemeler ele geçirildikçe nerede neler oluyor görüyoruz"

"Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Tel Abyad tarafında da 17 köy kontrol altına alınmış şehir merkezi iki tarafından kuşatılmıştır."

"Suriye Milli Ordusu, Münbiç bölgesinde de göğüs göğüse bir operasyon sürdürmektedir"

"Teröristlerin karşımızda dayanamayacağını biliyoruz. Önemli olan en az acıyla tamamlamaktır"

"Şu ana kadar sınır hattımızdaki yerleşim yerlerine 652 havan ve roket saldırısı olmuştur"

"Kilise içinden atış yapıp orayı vurmamızı bekliyorlar"

"Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 SMO mensubu şehit oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak...

Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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