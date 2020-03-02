Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınıra gidenlerin sayısı yakında milyonlarla ifade edilecek. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınıra gidenlerin sayısı yakında milyonlarla ifade edilecek. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınıra gidenlerin sayısı yakında milyonlarla ifade edilecek.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınıra gidenlerin sayısı yakında milyonlarla ifade edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınıra gidenlerin sayısı yakında milyonlarla ifade edilecek. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
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