Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin, hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:15 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin, hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Mutabakata uyulmazsa operasyon devam eder Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu tek tip sigara paketi uygulaması 5 Aralık'tan itibaren başlayacak Clinton'dan, Trump'a mektup göndermesi