Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin, hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin, hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:15 Kaynak: AA
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