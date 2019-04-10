Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var