Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız Boyunca Oluşturulmaya Çalışılan Terör Koridoruyla Bizi Dize...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla bizi dize getireceklerini sananlara attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:06 Kaynak: AA
AK Parti'nin Yerel Seçim Raporunda Çarpıcı Tespitler Yer Aldı
Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var
Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı