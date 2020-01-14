Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalayıp attık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalayıp attık' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalayıp attık"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalayıp attık

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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