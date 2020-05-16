Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız içinde ve dışında PKK 'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz."

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Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

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