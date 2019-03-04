Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza Teröristlerle, Ekonomimize Kur, Faizle, Soframıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza Teröristlerle, Ekonomimize Kur, Faizle, Soframıza...

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:28 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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