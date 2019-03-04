Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza Teröristlerle, Ekonomimize Kur, Faizle, Soframıza...
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor"
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:28 Kaynak: AA
Erdoğan'ın "Kuzey Kürdistan'a Defol Git" Sözlerine HDP'den Yanıt: Kovmaya Haddiniz Yok
Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
Emekliler 2019 İkramiyelerini Mayıs ve Ağustos Ayında Alacak
Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor