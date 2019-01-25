Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın Dibinde Teröristleri Ülkemizden Korumaya Değil, Ülkemizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle, aksi takdirde biz oluşturacağız."

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