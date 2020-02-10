Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve...

6 saat önce

Salondaki katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Salondaki katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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