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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve...
6 saat önce
Salondaki katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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