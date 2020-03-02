Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı bir şekilde üzerimize yıkılmamasına bundan böyle kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı bir şekilde üzerimize yıkılmamasına bundan böyle kararlıyız."
Son Dakika Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti 1 tonluk tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor Erdoğan ve Tatlıses'le el ele poz veren Şivan Perwer: Pişman değilim Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak