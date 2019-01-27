Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın Yanı Başında, Ülkemize Saldırmak İçin Fırsat Bekleyen Terör...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın Yanı Başında, Ülkemize Saldırmak İçin Fırsat Bekleyen Terör...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip, kışkırtılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip, kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta, El Bab'ta, Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:16 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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