Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın Yanı Başında, Ülkemize Saldırmak İçin Fırsat Bekleyen Terör...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip, kışkırtılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip, kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus
'ta, El Bab'ta, Afrin
'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız"
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:16 Kaynak: AA
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