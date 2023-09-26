Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi! Berat Albayrak döneminde ilk adımı atılan İsrail gazı için çalışmalar hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan dönüşü uçakta gazetecilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Erdoğan, ilk adımı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan İsrail'le enerji sondaj çalışması üzerine konuştu. Cumhurbaşkanı, "Teknik çalışmaların yapılması talimatlarını ilgili arkadaşlarımıza verdik. En kısa sürede gerek Türkiye'de gerek İsrail'de yapacağımız görüşmelerde rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz." dedi.

"ZİYARET İÇİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR"

İsrail lideri Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, "Ziyaret tarihi ile ilgili Dışişleri Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Zannediyorum Ekim-Kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle gerçekleştiremediği ve ertelenen Türkiye ziyareti yapılır. En uygun zamanda bu ziyaretin olması için görüşme trafiği devam ediyor. Biliyorsunuz bu işlerin sekreteryası Türkiye ve İsrail Dışişleri Bakanlarına ait. Ondan sonra da biz iade-i ziyaretimizi yapacağız." dedi.

"AYRINTILARI NETLEŞTİRECEĞİZ"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye ve İsrail olarak birçok alanda iş birliği yapıyoruz. Yeni iş birliği alanlarının varlığı da bir gerçek. Özellikle Avrupa, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası oluşan konjonktürün de etkisi ile sürdürülebilir enerji kaynağı arayışında. İsrail'in kaynaklarının Avrupa'ya taşınması konusunda arayışta olduğu da herkesin malumu. En akılcı rota ise Türkiye üzerinden bu kaynakların Avrupa'ya ulaştırılması. Bunu son görüşmemizde de ele aldık, çalışmalara başladık. Diğer taraftan sondaj çalışmaları noktasında da iş birliği fırsatları bulunuyor. Bununla ilgili teknik çalışmaların yapılması talimatlarını ilgili arkadaşlarımıza verdik. En kısa sürede gerek Türkiye'de gerek İsrail'de yapacağımız görüşmelerde rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz."