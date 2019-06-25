Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay...
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:51 Kaynak: AA
BBC için yapılan ankete Cumhurbaşkanı Erdoğan damga vurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır
Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz