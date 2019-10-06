Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidiyor
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidiyor

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidiyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı için 7 Ekim'de Sırbistan'a gidecek. İki günlük resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in başkanlıklarında düzenlenecek toplantıya ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarında ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. İşbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye-Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 140'ıncı yılının kutlandığı dönemde icra edilecek olması hasebiyle ayrı bir ehemmiyet taşıyan ziyaret çerçevesinde Türkiye-Sırbistan İş Forumu da düzenlenecek. TİKA tarafından Sırbistan'da hayata geçirilen çeşitli projelerin yanısıra Türk şirketleri tarafından kurulan fabrikaların açılışı ile çeşitli temel atma törenlerinin gerçekleştirilmesi de bekleniyor.


Ayrıca Balkanlar'da barış ve istikrarı pekiştirmek amacıyla oluşturulan Türkiye-Bosna/Hersek-Sırbistan Üçlü Zirve Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve üyelerinin katılımlarıyla Belgrad'da düzenlenmesi öngörülüyor. Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun temel atma töreni de liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi
AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız Günlük burç yorumları 6 Ekim 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları) Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adı olarak yorumlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 11:49:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]