Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:32 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
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