Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.