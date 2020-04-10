Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'e oğlunun koronavirüs salgınına yakalanması nedeniyle şifa dileklerini iletti. Görüşmede ayrıca koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:45 Kaynak: DHA
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