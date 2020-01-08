Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
35 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:50 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
- İstanbul
Son Dakika Erdoğan'ı ziyaret ettiği için eleştirilen Demet Akalın sert çıktı: Cumhurbaşkanı hepimizin Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü