CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:50 Kaynak: DHA
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