Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:20 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
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