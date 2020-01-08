Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:20 Kaynak: DHA
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