Cumhurbaşkanı erdoğan sırbistan cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.